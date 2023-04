“Fituesi nuk ka aspak tipare të ngjashme me Ejllin”/ Pse nuk duhet ta fitojë BB VIP Luizi sipas Nitës

Vëllai i Madh u ka dhënë një sfidë banorëve në lidhje me finalen e madhe që do të mbahet më 6 maj.

Qetsor Ferrunaj si lideri i shtëpisë, i ndau ata në dyshe sipas dëshirës së tij. Më pas, në një vazo me gogla gjendeshin emrat e secilit prej tyre të shkruar në një letër.

Ata duhet të përzgjidhnin nga një gogël dhe në bazë të dyshes që ishin ndarë, për emrin që kishin përzgjedhur, do të argumentonin se përse nuk duhet që ai banorë të fitonte “Big Brother”.

Nita Latifi e cila ishte dyshe me Jori Dellin, i ra emri i Luiz Ejllit se pse nuk duhet të jetë ai fitues i këtij edicioni të BB VIP.

Sipas saj, këngëtari mund të jetë finalist por jo fitues, për shkak se nuk ka qenë vetvetja. Ajo ka thënë se Luizi ka hyrë me 5-6 karaktere nga jashtë.

Latifi tha se edhe Kiara Titon nuk e ka lënë të jetë lojtare, duke ndërhyrë në lojën e saj.

“Po flasim për një banor, person që çuditërisht kushdo që u ul këtu përball nesh e mori si shembull. Përderisa krejt banorët në një farë pike, në mënyrë indirekte flasin për të si një fitues, për shkak se edhe krahasimi që u bë këtu me njëri-tjetrin, u tregua si një shembull si duhet të bëhet loja.

Pavarësisht kësaj, unë nuk mendoj që kjo është meritë, për shkak se një person që e planifikon që jashtë mos me qenë vetja por 5-6 karaktere të tjera që i ka mësuar jashtë, nuk mendoj se qëndron në një lojë të tillë dhe të jetë fitues.

Fituesi nuk ka aspak tipare të ngjashme me Luizin. Luizi që në fillimet e tij ka qenë gjithçka i planifikuar. Aftësia e vetme që mund të them është që ka mbajtur mend të gjitha ato karaktere, të gjitha ato personazhe. Mos të harroj edhe aftësinë për të krijuar situata, me u bërë një lloj influence për banorët këtu brenda.

Ka pasur një aftësi për t’iu hedhur hi syve këtu dhe thjesht shumë banorë me u josh në momente të caktuara nga fjalët e tij dhe nga premtimet e tij. Po realisht nuk i shoh këto si aftësi për fitues, i shoh si aftësi për vazhdimësinë e lojës për të parë diçka interesante në televizion.

Një fitues mendoj se duhet me pasur vlera shumë të larta njerëzore. Duhet me pasur një qetësi, duhet me bërë gabime pak më pak sa ka bërë Luizi këtu në shtëpi.

Duhet me qenë më i vërtetë, unë akoma deri në këtë ditë nuk e kam parë Luizin e vërtetë, ku realisht mendoj që në fazën e fundit njeriu i shpalos vlerat ose cilësitë më të vërteta dhe të këndshme që i ka.

Kjo është një pjesë që njerëzit atje jashtë realisht kanë parë në krejt sferat, e kanë parë në sferat e lojës, por për fituesin është me shumë rëndësi me u potencuar vlera njerëzore se kush je ti.

Një fakt tjetër është që e ka dënuar një banor tjetër për hir të dashurisë. Mendoj që në shumë raste Kiarën nuk e ka lënë të bëhet një lojtare, duke i imponuar lojën, duke i iu përzier në lojën e vet, duke i treguar se çfarë të bëjë.

Thjesht në disa pika ajo ka qenë e cenuar prej personit që ka dashur më së shumti. Personi që e ka bërë të ndihet më keq dhe nuk e ka lënë me u shprehur ka qenë vetë Luizi.

Për finalist po, për fitues nuk kisha thënë që e meriton një person që të gjithë e dinë që fjalët më të rënda dhe jo të duhura, janë thënë prej tij. Ka bërë njerëz që të dalin nga vetja”, tha Nita.