Fitoi çmimin e madh të BBV, Meridjan Ramcaj bën urimin e veçantë për Ilirin

Përveç se arriti që të fitonte çmimin e madh prej 100 mijë eurosh, siç duket Ilir Shaqiri ka gjetur edhe miqësinë e vërtetë brenda shtëpisë së Big Brother Vip.

Pasi shumë orësh spektakël, dhe pasi rrëmbeu fitoren që ia dhanë shqiptarët.

Ish banori i Big Brother Vip, Meridian Ramcaj i ka bërë një urim shumë special Ilirit për fitoren.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

"Ia arrite ILI! Ia arrite te tregosh qe nuk ka ashensor ne rrugen drejt suksesit, te duhet detyrimisht te ngjitesh shkallet! I lumtur te te shoh sot te vjelesh frytet e vendosmerise tende për te nisur dicka e për te dale fitues! Dhe pse nje gare e forte, publiku nuk kishte si te zgjidhte me mire fituesin e ketij edicioni kaq te zhurmshem! Ndeze kuriozitetin e te gjithe publikut kur hyre ne ate shtepi e ndeze dritat sic ke bere për shume vite dhe ngrohe zemrat me shprese te shume Shqiptareve kur mbylle dyert e dole nga ajo shtepi, duke treguar qe ka shprese dhe e mira dhe e drejta gjithmone triumfon! Nje fitore 100% e arritur me meritokraci! Suksese konkurenteve te tjere për një gare kaq te forte me ty!Jemi rritur me Mediaset @mediasetinfinity por emocionet qe na keni dhene mbreme @bigbrotheralb_vip @arbanao lorihoxha @sarahoxhaaa @eduartgrishaj ne cdo moment kane qene shume te forta! PS: Iliri, @ilir_shaqiri Faleminderit qe i fike dritat mbreme???? #teamilir #winner #bbvipalbania #meridianramcaj" - Meridian Ramcaj për Ilir Shaqirin.