Fitoi 2500 euro nga ‘sfida e rezistencës’, Nita zbulon se paratë do shkojnë për...

Dy banoret që i shkuan deri në fund “sfidës së rezistencës” janë Nita Latifi dhe Dea Mishel. Vajzat kanë ndenjur të lidhura pas një butoni për më shumë se 14 orë.

Pas gjithë kësaj kohe, Dea vendosi të tërhiqej dhe fituese të shpallej Nita. E gjitha ndodhi me një pakt mes tyre, pasi Nita u shpreh se paratë e fituara nga sfida do t’i çojë në ndihmë të Shoqatës së Fëmijëve me Autizëm në Prishtinë.

Kjo gjë i pëlqeu Deas, e cila u shpreh se do i pëlqente që t’i ndihmonte dhe vendosi që a hiqte e para dorën nga butoni.

“Sfida e rezistencës” i sprovoi pafund banorët. Kjo lojë konsistonte në mbajtjen shtypur të një butoni sa më gjatë të jetë e mundur. Në momentin që ndonjëri nga banorët e lëshonte butonin skualifikohej nga loja.

Në një situatë të tillë Armaldo dhe Luizi, duke qenë se nuk lëviznin i kanë punuar një rreng banorëve duke u mbuluar me një batanije dhe duke bërë sikur po urinonin.

Ky veprim ka shkaktuar debat jo vetë midis Luizit dhe Kiarës, por edhe Amosi është përfshirë duke e konsideruar sjellje kafshërore.

Ndonëse banorëve të tjerë nuk iu ka dhenë shpjegim, moderatores Luizi i ka treguar se e gjitha ishte një provokim dhe me të vërtetë nuk kishte urinuar.