Finalja e BBV2, nuk përmbahet gazetarja e njohur dhe habit me deklaratën: Nëse nuk fitonte Luizi do digjej Tirana

Një mbrëmje pas finales së madhe është organizuar një ‘afterparty’ për të festuar me të gjithë ish-banorët dhe të ftuar të tjerë VIP.

Intervistat kanë qenë të shumta dhe AulonaMusta nuk mund t’i shpëtonte disa pyetjeve nga gazetarët e Top Media.

Si tu duk finalja mbrëmë çfarë iu surprizoi për mirë dhe për keq?

Do të na kishte surprizuar po të mos fitonte Luizi. Do të digjej Tirana, nuk do bënim as këtë festën. Më surprizoi fakti që mendova se do të ishte Efi me Luizin në fund.

Momenti yt i prefeuar në fund?

Fjalimi i Luizit, aty mu duk Luizi më i sinqertë në këto 100 e sa ditë.