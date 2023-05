Festa e beqarisë, Sabiani harron kamerat, shikoni çfarë bën me striptisten

Disa striptiste u futën në shtëpin e Big Brother mbrëmë për të festuar festën e beqarisë së Luizit.

Bashkë me striptistet hynë edhe disa nga ish-banorët meshkuj. Mes tyre ishin Ronaldo, Sabiani, Qetësori, Lorenci dhe Gerti.

Me sa u pa meshkujt kaluan një kohë të gëzuar me striptistet, disa duke u përqafuar, disa me puthje si dhe me kërcime të shumta sensuale.

Por ajo që nuk u pa ishte një moment kur Sabiani ishte ulur në divan, me njërën nga striptistet të ulur mbi të.

Ky i fundit e kishte përqafuar dhe dukej sikur nuk e lëshonte. Kjo shkaktoi shumë të qeshura në mesin e banorëve.