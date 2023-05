Fejohet Jennifer Lopez? Këngëtarja fotografohet me unazë diamanti

Jennifer Lopez ka ndezur thashethemet për një fejesë me Ben Affleck, pasi është fotografuar duke mbajtur një unazë të madhe diamanti në dorën e majtë, në fotografitë e reja të publikuara nga paparacët të enjten.

Këngëtarja e “Jenny From the Block”, 52-vjeçe, ishte parë duke blerë mobilie me vajzën e saj 14-vjeçare, Emme, në Culver City, Los Angeles.

Lopez ishte veshur elegante për një dalje të rastësishme, një fustan të shkëlqyeshëm dhe syze dielli të mëdha.

Ndërkohë Emme u shfaq komode me një palë xhinse, një pulovër dhe atlete ‘converse’.

Vetëm dy muaj më parë, Lopez ishte në një turne promovues për filmin e saj të ri, “Marry Me”.

Ylli i filmit i tha Ellen DeGeneres se nuk mund ta kishte “menduar kurrë” rikthimin së bashku me regjisorin e “Argo”, por shtoi: “Është një gjë e bukur”.