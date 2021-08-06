LEXO PA REKLAMA!

Fejohet Greta Koçi, kush është djali që i ka marrë zemrën

Lajmifundit / 6 Gusht 2021, 20:41
Fejohet Greta Koçi, kush është djali që i ka marrë


Greta Koçi ka kohë që po qëndron larg vëmendjes mediatike dhe nuk jep detaje për jetën e saj private. Së fundmi është mësuar se Greta ka gjetur dashurinë dhe madje e ka zyrtarizuar.

Thuhet se këngëtarja ka kohë që është fejuar, por këtë lajm e ka mbajtur të fshehtë. Është mësuar se djali që i ka rrëmbyer zemrën është nga Austria, vend në të cilin Greta po jeton prej kohësh. Për më tepër thuhet se ata të dy po mendojnë t’i japin fund beqarisë duke u martuar së shpejti.

Për partnerin e Gretës nuk ka ende asnjë detaj, por sipas informacioneve ai e mbështet këngëtaren plotësisht në profesionin e saj dhe madje e shoqëron në mbrëmjet muzikore.

Më herët ajo është shprehur se nëse i dashuri i saj nuk do të jetë personazh publik, atëherë ajo nuk do e bëjë kurrë lidhjen publike. Kjo duhet të jetë edhe arsyeja pse Greta e ka mbajtur gjithçka të fshehtë këto kohë.

 

