FBI heq dorë nga hetimi për Brad Pitt: Nuk ka asgjë të re në denoncimin e Jolie

Lajmifundit / 21 Gusht 2022, 17:43
Showbiz

FBI heq dorë nga hetimi për Brad Pitt: Nuk ka asgjë të reFBI ka hequr dorë nga hetimet për Brad Pitt, pas doncimit të Agelina Jolie. Sipas saj nuk ka asnjë informacion të ri.

“Statuti i kufizimeve ka kaluar shumë dhe ata kanë parë të gjithë informacionin në dorë. Nuk ka asgjë të re këtu. Në atë kohë ata i morën parasysh të gjitha akuzat e Anxhelinës dhe nuk ngritën asnjë akuzë. FBI e hetoi plotësisht incidentin, ka zero shanse që ata të rihapin çështjen. E gjithë kjo është një përpjekje e përbashkët për të njollosur Brad,” tha burimi.

Një zëdhënës i FBI tha se ata nuk mund të komentojnë mbi rastin. Fituesja e Oskarit, pohoi në FBI në vitin 2016 se bashkëshorti i saj i atëhershëm Pitt, 58 vjeç, e la atë të mavijosur pasi e shtyu në bordin e një avioni privat, duke i lënë gjashtë fëmijët e tyre jashtëzakonisht të tronditur. 

“Pretendimet e Anxhelinës u ngritën në të paktën dy kontekste të ndryshme ligjore: incidenti në aeroplan dhe më pas përsëri gjatë një gjyqi të gjatë paraburgimi. Në një rast, nuk kishte asnjë akuzë dhe në një tjetër, Brad iu dha kujdestaria e fëmijëve 50/50", tha burimi.

Dyshja e profilit të lartë kanë qenë në luftë për gjashtë fëmijët e tyre për gjashtë vitet e fundit, që kur Jolie paraqiti kërkesën për divorc në shtator 2016. Edhe pse zyrtarisht janë divorcuar, aktorët janë ende të përfshirë në një mosmarrëveshje për kujdestarinë mbi fëmijët e tyre të mitur: Zahara, 17; Shiloh, 16; dhe binjakët Vivienne dhe Knox, 14. Djemtë Maddox dhe Pax janë përkatësisht 21 dhe 18 vjeç.

