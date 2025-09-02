LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Fasada, shfaqje luksi e mashtrime”/ Revolta e Ledjona Xheladinajt: Ata që shesin jetën si përrallë online…

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 20:39
Showbiz

“Fasada, shfaqje luksi e mashtrime”/ Revolta e Ledjona Xheladinajt:

Ish-banorja e “Big Brother VIP 3”, Ledjona Xheladinaj, ka shpërthyer së fundmi në një reagim të saj në rrjetet sociale

Gazetarja ka bërë një postim në Instastory, ku ka shkruar për fenomenin që ndodh pikërisht në rrjetet sociale, ku njerëzit tregojnë vetëm anën e bukur dhe në realitet ankohen se nuk iu del rroga në fund të muajit.

Ajo shprehet se i ‘është neveritur çdo rrjet social’, pasi sipas saj, në to ka vetëm ‘fasada, shfaqje luksi dhe mashtrime’. Ledjona shkruan se të njëjtët persona që e shesin jetën si përrallë online, ankohen në realitet.


“Më është neveritur çdo rrjet social. Vetëm fasada, shfaqje luksi e mashtrimeee!!! Të njëjtët që shesin jetën si përrallë online, në realitet ankohen se nuk iu del rroga deri në fund të muajit. Boll me këtë gënjeshtër kolektive aman… Ps: mos lini asnjë reply ose reacted se jam me nerva”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion