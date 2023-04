“Çfarë u ka bërë kjo vajza?!”/ Gazetarja bën komentin epik ndaj sjelljes së Kiarës në BBV: Më vjen...

E ftuar ditën e sotme tek “Ndryshe” në Top Albania Radio ishte gazetarja e njohur Juli Xhokaxhi. Në një intervistë ekskluzive për TAR, ajo i tha të gjitha, nga dashuria për gazetarinë, te komentet për politikën, por edhe Big Brother. Por si i komenton ajo banorët dhe situatat në “BBV”?!

Kam gjithë këto ditë dua të flas për këtë vajzën. Jam me Luizin normalisht. Jam edhe sepse e njoh. Djalë shumë i mirë, i dashur, i qeshur. Për Kiarën më vjen shumë keq. Çfarë u ka bërë kjo vajza që duhet ta masakrojnë në këtë mënyrë.

Lexoj komentet. Nuk e di çfarë ka bërë. E do dikë në mënyrën e vetë. Mos iu fusni tjetrit në shpirt. Dashuron në mënyrën e vetë. Thonë u fut si arrogante. Po të dilja dhe unë të lexoja ato gjëra, arrogante do isha, mllef do kisha.

A do të hynte ajo në “BBV”?!

Jo nuk besoj. Nuk e përballoj. Nuk merrem dot unë me njerëzit, të bëj debate kot, kush e hodhi miellin. Ky Big Brother të nxeh, na janë bërë si njerëzit e shtëpisë.

Kë ka inat Juli nga Big Brother?!

Inat nuk kam njeri. Por kush nuk më pëlqen mua se si luan aty brenda? Ka momente. Ronaldo është djalë i mirë. Miell hodhi.

Kristi më duket i paqartë. Kristi një herë kështu, një herë ashtu. Çohet në mëngjes dhe mendon duhet të bëj një debat. Nuk e ka organike, e ka të sajuar debatin, por djalë i mirë.