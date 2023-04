Çfarë pritet në natën finale të Big Brother? Gazetari zbulon 'skenarin' e banorëve

Edhe një javë na ndan nga finalja e Big Brother Vip dhe shpalljen e fituesit të këtij edicioni të dytë, ku mesa duket mbështetjen më të madhe deri më tani e ka Luiz Ejlli.

Lidhur me finalistët, gazetari Gerald Qerimi tha për ‘Shqipëria Live’ se pavarësisht mbështetjes në rrjetet sociale për Luizin, duhet që të ketë dhe vota, pasi një konkurrente e fortë përballë tij është dhe Efi.

Sakaq shtoi se në natën e finales, pritet që Luizi të tregojë anën e tij njerëzore dhe histori personal pasi nuk mund të vazhdojë më me sherre ndaj konkurrentëve.

Çfarë mund të bëjnë 4 banorë për një javë?

Banorët do flasin, do hapin librin e kujtimeve. E vetmja gjë që nuk ka treguar Luizi është jeta e tij.

Luizi do jetë pika kulmore e tij, do tregojë anën njerëzore. Unë mendoj se s’ka ca bën më, me Dean dhe Kristin është zëne kështu që.

Popullaritetin që Luizi ka në rrjete sociale ta reflektojë dhe me vota, mos të ndodhë si Donaldin dhe Ilirin.

Këtu fillon gjithë loja, mendoj se Efi është një pretendente e madhe për ta fituar dhe për të dalë kok më kokë me Luizin, ky e ka marrë një mesazh se ajo ka qenë e votuar.

Luizi nuk mund ta bëjë dot Efin shoqe, ndaj e sulmon sepse e shikon pretendente për të fituar”, tha ai.