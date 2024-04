Çfarë po ndodh? Massimiliano bën lëvizjen e papritur ndaj produksionit të BBVA

Heidi Baci, aktualisht konkurrente në formatin më të ndjekur në Shqipëri, ‘BBV3’, u bë pjesë e “Grande Fratello” këtë sezon dhe e la në mes garën me kërkesë të babait të saj.

Kjo pasi brenda shtëpisë ajo u njoh me 47-vjeçarin Massimiliano Varrese dhe filloi të krijonte raport intim me të, gjë që shqetësoi të atin e saj, i cili gjatë një puntate live u bë pjesë e shtëpisë dhe i kërkoi Heidit të linte garën përgjysmë duke e marrë kështu me vete.

Pas këtij momenti Heidi i kërkoi ndjesë të atit dhe la shtëpinë me arsyetimin “Për arsye personale”.

Më pas Heidi u bë pjesë e shtëpisë së ‘BBV3’ ku shpeshherë ka folur lidhur me çështjen e përmendur më sipër.

Por ç’po bluhet në këtë mes? Teksa Heidi ka shkëputur çdo marrëdhënie me Massimiliano Varrese-n, madje brenda shtëpisë ka krijuar një romancë me një tjetër banor, “ish-i” i saj bën follow ‘Top Channel-in’.

Se çfarë pritet të ndodh në vazhdim, kjo mbetet për t’u parë…