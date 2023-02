Çfarë ndodhi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania? Luizi qëllon me shpullë Armaldon

Armaldo dhe Luizi janë dyshja më me humor në shtëpinë e Big Brother Vip.

Sa herë që ata bëhen bashkë, ndodhin situata komike në shtëpi, megjithëse ndonjëherë nuk mungojnë edhe debatet e forta.

Sot ndërsa Luizi po kërkonte t’i demonstronte Armaldos se si ai puth, me shaka e ka qëlluar në qafë maestron dhe është larguar me pak vrap.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Armaldo e priti duke qeshur gjithë ketë skenë, ashtu siç reagon në shumicën e rasteve shakatë e këngëtarit.

Se u mërzit a jo do ta shohim në vijim nëse do ta komentojë me banorët e tjerë.