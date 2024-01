Çfarë ndodhi me Ledjonën?! Banorja e BBV3 kërkon të lërë lojën: Dua të dal

Mesa duket Ledjona është rënduar emocionalisht për shkak të debateve të fundit me tone të larta në shtëpinë më të famshme në BBV3.

Mbrëmjen e djeshme ajo doli në nominim me tre konkurrente të forta, me Ilnisën, Rozën dhe Sarën. Në një bisedë me Eglën, mëngjesin e sotmën, ajo është shprehur se dëshiron që të lërë lojën.

Ndërkohë që Egla i thotë “po shaj ndonjë”, Ledjona shprehet se “do dalë tamam dhe jo me sharje”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Më kuptoni, ju kam xhan dhe ju dua për atë që jeni dhe nuk kam asnjë lloj interes loje. Thjesht nuk më pëlqen kjo gjëja këtu, kaq. Nuk jam unë kjo siç jam”, tha Ledjona.

Ledjona: Dua të dal

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

Egla: Do të dalësh? Po shaj ndonjë gjë.

Ledjona: Jo, nuk dal ashtu unë. Të dal tamam siç jam.

Egla: Po s’ka kuptim tani.

Ervini: Ku do të dalësh ti tani? A më the rri këtu?

Ledjona: Po

Ervini: Po si do dalësh?

Egla: Hë se i ka naze.

Ervini: Le të kalojë dita sot se nesër është ditë e re.