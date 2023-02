Çfarë ndodhi? Jennifer Lopez shet rezidencën e saj luksoze në Los Angeles

Jennifer Lopez vendosi të shesë rezidencën e saj ultraluksoze në Bel Air, Kaliforni për 42,500,000 dollarë.

Shtëpia “e rrallë dhe e jashtëzakonshme” është projektuar fillimisht nga arkitekti ikonë Samuel Marx.

Këngëtarja e bleu atë në vitin 2016 nga aktorja Sheila Ward. Ndërsa, rinovimi që pasoi i kushtoi Lopez 28 milionë dollarë.

Shtëpia kryesore me dekorimin e saj të veçantë në stilin francez të fshatit me gurë dhe dru përfshin nëntë dhoma gjumi, një kuzhinë kuzhine me një zonë të integruar për mëngjes, një dhomë lojrash, një bibliotekë, një dhomë masazhi, një bujtinë që funksionon si palestër.

Ajo është veçanërisht e ndritshme dhe lejon një pamje të mrekullueshme të zonës përreth të shihet nga çdo pikë.

Ekziston një pronë e dytë për mysafirët, një pishinë, një kopsht perimesh organike, një liqen me një plazh me rërë, një amfiteatër me 100 persona në natyrë dhe “shtigje private hiking”.

Lajmi për shitjen e shtëpisë vjen vetëm disa javë pas lajmit për marrëveshjen miliona dollarëshe të Affleck dhe Lopez me një rrjet të njohur kafenesh në Amerikë.