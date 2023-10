Çfarë ndodhi? Antonela heq papritur dorë nga Mevlani

Mevlani, Antonela dhe Ledjana janë kthyer në treshen më të komentuar në Shqipëri, pas pjesëmarrjes së tyre në emisionin “Për’puthen”.

Që prej ardhjes së Antonelës, e cila gjithashtu shfaqi si Ledjana pëlqim për Mevlanin, vajzat janë “grirë” me njëra-tjetrën për një djalë!

Mirëpo, s’e dimë ç’ndodhi papritur mes “trekëndëshit të Bermudës”, siç të gjithë i quajnë me humor dhe duket se Antonela ka hequr dorë nga konkurrenti.Tashmë, ajo është e bindur se Mevlani dhe Antonela do të dalin të përputhur së bashku nga programi, siç edhe komenton në një konkurs ku ndjekësit pyeten se cili çift do të dalë i pari bashkë.

“Ledjana, Mevlan. Ku mund ta marr dhuratën unë?”- shkruan ajo, ndërsa komenti i bëri përshtypje të gjithëve.

Më herët, Mevlani lançoi një këngë për të dyja vajzat.

“KÇK” (Kap ça të kapësh) titullohet kënga në bashkëpunim me Sabianin, si version i ri i këngës së tij “Binjaket”.

Kë të marrë e kë të lërë mes bjondes dhe brunes është dilema më e madhe e Mevlanit në këngë, ndërsa në videoklip shfaqet edhe opinionisti i emisionit, Arjan Konomi.