“Çfarë mendimi ke për Eglin dhe Gjestin?”/ Egla Ceno jep përgjigjen epike: Majdanozi…

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 12:07
Showbiz

“Çfarë mendimi ke për Eglin dhe Gjestin?”/ Egla

Aktorja e dashur për publikun, Egla Ceno, ka bërë së fundmi një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në “Instagram”. Pyetjet kanë qenë të shumta, ku fansat e kanë pyetur për gjendjen shëndetësore të nënës së saj, për projektet si dhe për ish-banorët e “Big Brother VIP”. 

Ndonëse edicioni i katërt i reality show-t ka disa muaj që ka mbaruar, publiku është shumë kurioz që të dijë se cfarë po ndodh me ish-banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. 

Madje kurioziteti më i madh është për Egli Takon dhe Gjestin, të cilët krijuan një lidhje dashurie brenda shtëpisë së BBV. 

“Ç’mendim ke për Eglin dhe Gjestin?”, e ka pyetur një ndjekës dhe fituesja e edicionit të tretë të “Big Brother VIP” i ka kthyer përgjigjen epike. 

“Majdanozi mund të përdoret në gjellë por varet nga lloji i gjellës”. 

Ndërkohë kujtojmë se vetë Egli ka zbuluar së fundmi se çfarë po ndodh mes saj dhe këngëtarit. Gjatë një bisede private, ajo ka treguar se është beqare.     

 

 

 

 

 

