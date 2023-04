"Çfarë k*rve", përdhosi varrin e stërgjyshes, Noizy shpërthen ndaj Megi Pojanit

Ditën e sotme është bërë virale një video ku modelja Megi Pojani shihet tek varri i stërgjyshes teksa kërcen e qesh duke bërë gjeste të turpshme.

Edhe reperi Noizy vendosi të reagojë duke bërë thirrje ndjekësve që t’i anulojnë ‘follow-t’ në llogarinë e saj.

Ai gjithashtu e quajti k**vë duke shkruar se kështu do të tallen edhe stërmbesat e saj me të.

Postimi i plotë:

“Çfarë k**ve memece, kshu do tallen stermbesat e tua me ty mer kok bole femer, po ti sma merr mendja te behesh me mbesa o ftyr patate Edhe ajo qe te filmon ty.. kjo fytyrë kushtoi para thot, kjo fytyrë duhet të anulohet gjith ata qe e ndjekin.