Çfarë ka ndodhur mes tyre? Amos Zaharia bën deklaratën e papritur për Dea Mishel

Aktori Amos Muji Zaharia është një emër i njohur dhe i dashur për të gjithë ata që e duan artin! Emri i tij u lakua shumë gjatë pjesmarrjes në produksionin Big Brother Vip Albania ku u komentua për karakterin e tij por dhe për raportin me banoren Dea Mishel.

Edhe pse ky format ka muaj që ka përfunduar personazhe që kanë qenë pjesë e tij vazhdojnë ende të jenë shumë të komentuar në media.

I ftuar në “Fitstation” në News24 me moderatoren Çenkuela Hasa, Amosi tregoi për jetën pas këtij formati duke zbuluar dhe raportet me ish banorët.

Moderatorja: Shikojmë ish banorë që kërkojnë vëmendje në çdo formë dhe pse formati ka përfunduar, shohim dhe një Amos që ka zgjedhur të vazhdoj punën e tij, jetën e tij sikur s’ka qenë pjesë e këtij formati ndonjëherë.

Amos Zaharia: E rëndësishme si i thonë asaj shprehjes është të mos fluturosh me pras. Nuk është çështje protagonizmi, është ideja e famës, shikoni se po ha një vezë, shikoni sa bukur po takoj filanin

Moderatorja: Si i ke raportet me ish banorët, veçanërisht me Dean?

Amos Zaharia: Miqësi janë ato që krijohen që në fëmijëri, miqësi kam ruajtur me Oltën ose me disa ish aktorë, me personzhe të tjerë nuk kam ruajtur miqësi, as shpenzoj kohë me ta!