Çfarë i zbuloj e ëma Fotinisë gjatë telefonatës: Ajo çfarë ndodhi jashtë...

“Big Brother Vip Albania” është spektakli më i ndjekur në Shqipëri, ku banorët transmetojnë shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë e tyre apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri-tjetrin.

Ai është një show televiziv që zhvillohet tërësisht brenda kufijve të një shtëpie, krijuar posaçërisht për personat e famshëm që bëhen pjesë të këtij programi, duke u cilësuar me titullin banorë.

Ngjarjet e krijuara në shtëpinë e Big Brother Vip Albania janë në qendër të vëmendjes. Ndërkohë, dinamika e ngjarjeve ka ndryshuar në “BBV” teksa sulmi terrorist në Top Channel, ka shkaktuar stres dhe frikë te banorët.

Si pasojë e kësaj, secili prej tyre ka komunikuar përmes një telefonate me një të afërm.

Telefonata e Fotinisë me mamin

Ajo çfarë ndodhi jashtë, merren të tjerë. Nuk kemi asnjë problem, jemi të gjithë mirë, nuk ka lidhje me ne, as me ju.

Jeni më të sigurt se kurrë. Jemi me ty. Të dua deri në finale. Forca ec përpara…