Çfarë i fut në sherr? Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj zihen shpesh me njëri-tjetrin, arsyeja do t'iu lërë pa fjalë

Gjatë natës finale të “Big Brother Vip” disa muaj më parë, moderatorja e njohur, Arbana Osmani, zbuloi se është në pritje të fëmijës së saj të tretë.

Ajo është nënë e dy djemve, Jonit dhe Diellit, ndërsa prej vitesh po përjeton lidhjen e saj të dashurisë me regjisorin e njohur Eduart Grishaj.

Familjes do t’i shtohet një vajzë dhe këtë gjë, e zbuloi Joni në mënyrën më të veçantë gjatë udhëtimit të tyre. Teksa Arbana njoftoi se ky mund të ishte udhëtimi i fundit i këtij viti, duke qenë se së shpejti do të vijë në jetë vajza e saj dhe do të nisë sezoni i ri në programet televizive.

Megjithatë moderatorja ndan me ndjekësit e saj pjesë nga jeta e përditshme, e së fundmi edhe një arsye pse “zihet” me Eduartin. Lëmshin në familje e bën një termus…

“E kam blerë këtë termus për Diellin, por në fakt zihemi ne të rriturit kush ta marrë me vete më parë”, ka shkruar Arbana krahas fotos së termusit.