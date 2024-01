Fansi kthen tatuazhin e Berishës në dragua

Fansi i Sali Berishes, taksisti Uljan Kolgjegja u shndërrua në një personazh, pas humbjes që pësuan demokratët në zgjedhjet e kaluara, pasi zgjodhi të përjetësonte në trupin e tij, portretin e ish-kryeministrit Sali Berisha.

Fotografia e Kolgjegjës me portretin e Berishës në kraharor u përhap në rrjetet sociale, ndersa me pas i riu u përball me vlerësime dhe kritika të shumta, të cilat duket se kanë ndikuar, duke e bindur atë për ta korrigjuar tatuazhin.

Kolgjegja i është nënshtruar disa seancave të tjera, për ta korrigjuar tatuazhin me portretin e Berishës, duke e shndërruar atë në një dragua.