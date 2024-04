Fansat e 66-vjeçarit në zi, këngëtari legjendar vdes si pasojë e Covid-19

Humb jetën në moshën 66-vjeçare kënëgtari John Davis, i cili ishte pjesë e grupit të famshëm “Milli Vanilli”. Mësohet se 66-vjeçari vdiq si pasojë e Covid-19. Lajmin e bëri me dije vajza e tij, e cila kërkoi një “duartrokitje të fundit” në nder të tij. Përmes një postimi në Facebook, ajo shkruan:

“Ai bëri shumë njerëz të lumtur me të qeshurën dhe buzëqeshjen e tij, shpirtin e tij të lumtur, dashurinë dhe veçanërisht përmes muzikës së tij”

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Albumi u bë një hit në të gjithë botën, duke shitur 11 milionë kopje, i nxitur nga kënga e tij titull dance-pop dhe ajo vijuese “Blame It On The Rain” dhe “Babe Don’t Forget My Number”.