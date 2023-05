“Eurovision 2023” nis sonte, ja kur do të performojë Shqipëria

Sonte nis festivali europian i këngës Eurovision 2023.

Festivali do të mbahet në Liverpool Arena, në Mbretërinë e Bashkuar. Vendi ynë do të përfaqësohet nga këngëtarja Albina Kelmendi me këngën “Duje”. Por Albina nuk ka mundur të shkojë në Londër për provat për shkak të mungesës së pasaportës shqiptare.

Albina dhe Familja Kelmendi u shpallën fitues të edicionit të 61-të të Festivalit të Këngës në Radio Televizionin Shqiptar për të përfaqësuar shqiptarët në Eurovision Song Contest 2023 në Liverpool, Mbretërinë e Bashkuar në datat 9, 11 dhe 13 Maj.

Shqipëria do të këndojë natën e dytë të gjysmëfinales, 11 maj, ndërsa performanca do të jetë e 9-ta në radhë.