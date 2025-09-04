Ervin Salianji ia thotë publikisht Grida Dumës: Kënaqësia ime e përjetshme...!
Ervin Salianji ka shprehur publikisht simpatine e tij per Grida Dumen.
Kete e beri ne daljen e tij televizive mbremjen e sotme ne emisionin e drejtuar nga ish deputetja demokrate.
Gjatë prezantimit të të ftuarve nga Grida Duma, përshëndetja e Ervin Salianjit drejtuar moderatores ishte e veçantë “kënaqësia ime e përjetshme”.
Ne fakt, ky koment nga Salianji erdhi pasi Duma e prezantoi ate ne menyre te vecante duke theksuar kenaqesine e saj per pranine e tij ne panel.
"Me nje kenaqesi super te vecante qe kam Ervin Salianjin ne studio, mirembrema", tha Duma, teksa mori me pas edhe pergjigjen e ish deputetit demokrat.