Ervin Salianji ia thotë publikisht Grida Dumës: Kënaqësia ime e përjetshme...!

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 22:10
Showbiz

Ervin Salianji ka shprehur publikisht simpatine e tij per Grida Dumen.

Ervin Salianji ka shprehur publikisht simpatine e tij per Grida Dumen. 

Kete e beri ne daljen e tij televizive mbremjen e sotme ne emisionin e drejtuar nga ish deputetja demokrate.

Gjatë prezantimit të të ftuarve nga Grida Duma, përshëndetja e Ervin Salianjit drejtuar moderatores ishte e veçantë “kënaqësia ime e përjetshme”.

Ne fakt, ky koment nga Salianji erdhi pasi Duma e prezantoi ate ne menyre te vecante duke theksuar kenaqesine e saj per pranine e tij ne panel.

"Me nje kenaqesi super te vecante qe kam Ervin Salianjin ne studio, mirembrema", tha Duma, teksa mori me pas edhe pergjigjen e ish deputetit demokrat.  

