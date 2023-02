Ermiona me tone të ashpra: Kam 5 ditë pa gjumë, avokat kam edhe unë...

Loja me litar e zhvilluar ditën e djeshme në shtëpinë e Big Brother VIP ka sjellë diskutime dhe përplasje mes Luizit dhe Ermionës.

Teksa këngëtarja ishte në grupin e Luizit, ajo ishte e para që vendosi të dorëzohej duke bërë kështu që i gjithë grupi të dështonte.

Kaq ka mjaftuar që Luizi të acarohej nga ky veprim dhe të hidhte në drejtim të saj një lum me “kërcënime dhe akuza”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Duket se këto fjalë e kanë shqetësuar Jonën, teksa në një bisedë me Kristin ndër të tjera ka përmendur avokatin e saj por dhe braktisjen e lojës.

Ermiona: Unë do e kisha hequr gjithsesi. Jo more se kam 5 ditë pa gjumë.

Kristi: Meritë që zgjove ca veta këtu.

Ermiona: Shqetësimi i parë mua njeri nuk më mban brenda. Avokat kam edhe unë. S’më rrifet fare, kërcënimi i parë në këtë shtëpi, Jona është ‘out’.

Ermiona: Jo more nuk mësohem se s’kam nevojë për këtë gjë.

Mua nuk më ndryshon asgjë në jetë. ‘Mbaje mend, mbaje mend’… ça do mbaj mend unë more, ikni more më lini rehat aty.

Kristi: Ti as mos u mërzit fare, të paktën ke vënë ca njerëz për të debatuar

Ermiona: Nëse ështëe një ditë e re…

Kristi: Të shtunën kemi situata.

Ermiona: Bejb e di ti ça janë për mua 5 ditë pa gjum? Edhe këto duan që të kemi trurin zhivë

Kristi: Ti rri e qetë

Ermiona: E qetë jam more, por më shqetësoj kur tha mbaje mend.