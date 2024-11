Ermal Mamaqi shpërthen pas akuzave të Jul Dedës: Do të dal nudo tek Sheshi Skënderbej nëse trajnimi im s’të pëlqen

Nga miq në armiq! Raporti midis Ermal Mamaqit dhe Jul Dedës duket sikur nuk ka ndërmend të përmirësohet pas deklaratave të njëpasnjëshme që kanë bërë në rrjete sociale teksa ironizojnë hapur njëri-tjetrin.

E fundit është nga Mamaqi teksa i ka kthyer përgjigje një video që Juli ka postuar rreth një muaj më parë ku ironizon hapur trajnimet motivuese që aktori Mamaqi zhvillon tashmë prej një kohe të gjatë. Ermal Mamaqi ka bërë një video të gjatë shoqëruar me nota ironie dhe humori, teksa shprehet i shqetësuar për videot “e përgjithshme” që ish miku i tij ka postuar në rrjete sociale duke ia adresuar në mënyrë indirekte punës së Ermalit.

“Kam marr shumë mesazhe miq, që Jul Deda, siç thoni ju më përbuz, më shan trajnimet që bëj unë, ose videot që hedh unë. Siç edhe ti e di, ka disa vite që nuk flasim bashkë, ose shumë pak.

Jul dhe të gjithë ju qe mendoni si Juli, nuk e kuptoj këtë mllefin që keni për trajnimet e motivimit, aty mësojmë si të bëhemi më të mirë…nuk është se i marrim kanotjeret dhe ua këndojmë njerëzve aty. Jul të ftoj të vish në trajnimin e radhës. Jam gati të vëmë bast, nëse trajnimi është siç thua ti, nuk të pëlqen, unë betohem para të gjithëve që do dal nudo te sheshi Skënderbej! Ama, nëse të pëlqen dhe do jesh i sinqertë kur ta thuash, atëherë do paguash një drekë, për mua për ty dhe për Gent Zenelin, si dikur, se ndoshta ka ardhur koha të mendojmë për një projekt të ri si SHBLSH të vjetër. Vendos Jul, po pres unë”, ka thënë ndër të tjera Mamaqi në postimin e tij.

Reagimi i Jul Dedës:

Unë nuk e di se çfarë mendimi keni ju, por mua po ma shpifin. Janë duke ma shpifur këta që dalin në Instagram, Tik-Tok dhe thonë, ‘dëgjoni se si unë do të të ndihmoj, nëse je i mërzitur, i depresionuar, do të mësoj si të bësh 27 milion euro në sekondë, se si të bësh 22 miliard dollar në gjashtë ditë. Janë shtuar shumë këta mentorët që na tregojnë neve se e kemi brenda vetes, por se kemi gjetur e na duhen këta të zbulojmë. E për këtë shkojnë njerëzit atje, futen nëpër këto sektizmat, paguajnë nga 5 mijë, 20 mijë dollar e euro, futen aty brenda dhe i paguajnë leket për të kuptuar që e ke brenda vetes.

Pasi marrin lekët i thonë njëri-tjetrit mjeshtër. Ç’mjeshtër është ai, ku e mori mjeshtërllëkun ai. Ti je mjeshtër që bën biznes të ndershëm, e i çon bukë familjes, por këta, këta që vijnë e rrinë nëpër dhoma të mbyllura mbledhin njerëz e mendojnë për gjëra të bukura, largojnë negativitetin…

Na e shpifët duke i bërë lavash truri njerëzve, i mbytët njerëzit, i rropët nga lekët dhe i çmendet, i keni bërë me depresion. Ca është kjo punë mo?! Kujdes nga këta se janë bërë shumë, mos i jepni lek këtyre. Përdorini lekët për mirë, larg lavazheve të trurit, jeni mjeshtra vet.