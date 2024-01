Ermal Mamaqi “përplaset” me Luiz Ejllin/ Më “goditi poshtë brezit”, ndihem keq nga historia që trilloi

Aktori Ermal Mamaqi është përfshirë në një përplasje me këngëtarin Luiz Ejlli.

Gjithçka nisi me deklaratën e Mamaqit se Luiz Ejlli është më i mirë si aktor sesa si këngëtar.

Këngëtari duket se nuk e priti mirë dhe deklaroi në një dalje të tijën se Ermali është më i mirë si shkrimtar sesa si humorist.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ai vazhdoi duke thënë se një person mori librin e Mamaqit në Panair dhe më pas e grisi për të shitur gështenjat.

“E mbaj mend kur ka qenë në Panairin e Librit, ka pas shkruar libër ky dhe duke pirë kafe, pashë njërin me librin e tij në dorë, duke e ndjekur me sy, u ul në trotuar, nxori librin dhe i grisi të gjitha fletët për të shitur gështenja”, u shpreh Luizi.

Por së fundmi ka ardhur një kunërpërgjigje për ironinë e tij nga vetë aktori.

Ermal Mamaqi e cilësoi si një “goditje poshtë brezit” historinë e trilluar, ndërsa theksoi se ndihet keq për mënyrën se si Luizi e ka interpretuar gjithçka.

“Deri tek “Ermali është një shkrimtar më i mirë se humorist”, është ok, pastaj Luizi bëri një goditje poshtë brezit me këtë historinë që trilloi. Sigurisht ka diçka që e ka mërzitur, por ta keni atë që kam thënë unë për Luizin, ka qenë me të vërtetë e sinqertë. Pyetja ka qenë “a të pëlqeu Luizi si aktor” dhe thashë po më pëlqeu, jam i sinqertë, më pëlqeu më shumë si aktor sesa si këngëtar sepse nuk i kam ndjekur këngët e tij, por kjo gjë besoj se e ka prekur Luizin. Sinqerisht më vjen keq dhe le të lëmë 2 me 1 për Luizin dhe të mos vazhdojmë këtë histori”, theksoi aktori.