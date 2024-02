Eri pezullohet nga Për’puthen! Çfarë ndodhi?

Dorian Kuka iu bashkua dje Për’puthen dhe u kuptua menjëherë që do ishte pjesë e rëndësishme e emisionit pasi ndezi menjëherë debat në studio.

Doriani është 29-vjeç nga Lushnja. Ai tregoi se deri në moshën 22-vjeçare kishte qenë futbollist, mirëpo më pas ishte tërhequr për shkak të dëmtimeve që kishte pësuar dhe operacioneve që kishte kryer.Më vonë, ai ishte marrë me modeling.

Dorjani komentoi vajzat e “Për’puthen” me komplimente të shumta, mirëpo zgjodhi të mos thoshte asnjë fjalë të mirë për Antonelën dhe Ledjanën. Ai u shpreh se dy vajzat i duken si vjehrra dhe nusja që grinden gjithë kohën, ndërsa ky koment iu duk i pavend dy konkurrenteve.

Ndërkohë, pas përfundimit të emisionit ai ishte konfliktuar me Erin. Moderatorja Bora Zemani zbuloi se çunat kishin debatuar me njëri-tjetrin por pa treguar arsyen. Ajo tha se çdo gjë do sqarohet në “Prime” të dielën, teksa Eri është pezulluar përkohësisht nga emisioni.

Kujtojmë se Eri u përplas edhe me Fationin kur ai ishte pjesë e emisionit. Menjëherë pas asaj ngjarjeje, ky i fundit u tërhoq nga gara.

Nëpërmjet një postimi në Instastory ai ka bërë me dije se s’do jetë më pjesë e formatit, nisur nga intrigat, mashtrimet apo dyfytyrësitë e konkurrentëve të tjerë.