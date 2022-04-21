LEXO PA REKLAMA!

Emisioni i Romeos dhe Donaldit po nis, zbulohet e ftuara e parë

Lajmifundit / 21 Prill 2022, 13:25
Showbiz

Donaldi dhe Romeo pritet të nisin emisionin e tyre “Më ler të flas” të premten e ardhshme. Binjakët u rikthyen në “Top Channel” pas mosmarrëveshjeve që kishin me produksionin, pas përfundimit të “Big Brother”.

Dhe sigurisht që përgatitjet për këtë program që kanë filluar, madje në një nga story-t e fundit të Romeos dhe Donaldit, shohim që kanë postuar foto nga ashensori i “Top-Channel”.

Por teksa të gjithë i kanë sytë tek vijimi i historisë së Donaldit dhe Borës, aktorët kanë  qenë të angazhuar me projektin e tyre të fundit. Në rrjet qarkulloi lajmi se do të ishte pikërisht Bora e ftuara e tyre e parë. Fakt ky që moderatorja e mohoi në një ndër reagimet e saj të rralla, fundjavën e shkuar.

Nga deklaratat në rrjetet sociale, të bën të mendosh se ky program do të ketë pikërisht Fifin si të ftuarën e parë. Në një pyetësor në Instagram, këngëtarja është pyetur nëse e ka takuar Donaldin dhe ajo përgjigjet se është duke e pritur për një skeç prej 6 orësh.

E në fakt është më se e pritshme pjesëmarrja e këngëtares në këtë show pasi është mikeshë me vëllezërit Veshaj, shprehu hapur mbështetjen e saj për Donaldin kur ai ishte brenda shtëpisë së Big Brother dhe mbi të gjitha është një këngëtare shumë e kërkuar momentalisht në showbiz.

