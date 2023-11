Elvis Pupa rikthehet me një projekt të ri

Aktori i humorit, Elvis Pupa, është tepër aktiv në rrjetet sociale, nga ku ndan momente nga përditshmëria me ndjekësit e tij.



Pas shumë vitesh jetesë në Australi, Elvisi dhe projektet e tij lidhur gjithmonë me humorin, i kanë munguar publikut shqiptar.

Së fundmi, aktori ka lajmëruar në rrjetet sociale, se do sjellë disa episode komike me skeçe të ndryshme, pjesë e të cilave do jenë personazhe publike, që do publikohen në platformat e tij digjitale.



E ftuara e parë do jetë Roza Lati, gjë që e ka zbuluar vetë Elvisi ditën e djeshme, pasi ka ndarë një pjesë nga skeçi me moderatoren.