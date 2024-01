Ekzekutimi i Gjeorgjia Muratit, zbardhen detajet se si autori i krimit inskenoi zhdukjen e saj

Mediat greke kanë sjellë në vëmendjen e publikut të gjithë historinë e vrasjes së Gjerogjia Murati, e cila u godit me thikë nga partneri i saj dhe miku i tij.

Sipas asaj që shkruan “Protothema”, autori i krimit dhe abshkëpuntori i tij kishin planifikuar gjithçka me kujdes.

Në të gjitha deklaratat e partnerit të Gjorgjias ai jepte versione nga më të ndryshmet në mënyrë që të ngatërronte autoritete, dhe të mos e zbulonin kurrë të vërtetën.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ishte vetë 39-vjeçari i cili pasi kreu krimin shkoi në polici dhe kallëzoi zhdukjen e partneres së tij, ndëkrohë që një ditë më pas kërkoi edhe ndihmën e televizoioneve për ta gjetur.

Në deponimin e tij në polici ai kishte thënë se kishte një marrdhënie të mrekullueshme me Gjeorgjian, dhe se ata nuk kishin patur asnjëherë grindje.

Duke nisur historinë e tij, i pandehuri i tha policisë se ai dhe Gjeorgjia u takuan përmes një aplikacioni takimesh në internet dhe se ata kishin qenë në një lidhje që nga 3 shkurti.

Ai ka përmendur gjithashtu se 41-vjeçarja jetonte me nënën dhe vëllain e saj në Kalamaria, së bashku me vajzën e saj 13-vjeçare dhe se ai vetë është baba i dy fëmijëve, të cilët i sheh rrallë, pasi ata jetonin me ish-bashkëshorten.

“Unë dhe Gjeorgjia shkojmë shumë mirë dhe nuk kemi tensione në çift. Ne takohemi çdo ditë, qoftë edhe për një kohë, dhe kur është e mundur Gjeorgjia fle në shtëpinë time, por kjo nuk ndodh përgjithmonë, sepse ajo e konsideron më të përshtatshme të qëndrojë në shtëpi me vajzën e saj. Ajo fle në shtëpinë time rreth një ose dy herë në javë. Në verën e vitit 2022, Gjeorgjia mbeti shtatzënë, doja që ajo të mbante fetusin, por ajo nuk donte, respektova dëshirën e saj dhe përfundimisht ndërpreva shtatzëninë e fetusit. Rreth një muaj më parë, në fillim të dhjetorit 2023, Gjeorgjia bëri një test shtatzënie dhe zbuluam se ajo është përsëri shtatzënë . Ai bëri testin në shtëpinë time dhe ne të dy thamë se donim të ruanim embrionin. Në fakt, ne thamë që Gjeorgjia të vazhdojë zyrtarisht me procedurat burokratike të divorcit me bashkëshortin e saj prej kohësh dhe të krijojmë familjen tonë. Po atë pasdite, pasi Gjeorgjia ishte kthyer në shtëpi dhe pas një bisede me nënën e saj, ajo më tha se donte të ndërpriste shtatzëninë dhe në të njëjtën kohë më tha që duhet t’i prishja marrëdhëniet me familjen e saj. E respektova por me tone të buta kur ishim bashkë e diskutonim”, tha ai, ndërsa pohoi se gruaja kishte vendosur të ndërpresë shtatzëninë.

Sipas tij edhe Gjeorgjia donte ta mbanjin fëmijën, por familja ishte kundër, prandaj të dy bashkë vendosën që të ndërprisnin shtatzaninë.

“Gjeorgjia më ka thënë gjithmonë se dëshiron të mbajë embrionin tonë, por familja e saj është kundër. Gjeorgjia më kërkoi të gjeja një gjinekologe për të kryer ndërprerjen e shtatzënisë, pasi ajo nuk kishte një gjinekolog të përhershëm dhe pasi kërkuam në internet zgjodhëm gjinekologun (s.p. përmend emrin dhe mbiemrin). Unë dhe doktori caktuam takim në orën 09:00 të datës 01.03.2024 në (s.s. përmend klinikën dhe rrugën) për të përfunduar procedurën e abortit.”

Zhdukja e pretenduar në ditën e vrasjes

Në rreshtat e mëposhtëm ai dëshmon për ditën kur Gjeorgjia supozohet të jetë zhdukur dhe tenton të mashtrojë policinë që që në momentin e parë e konsideroi atë si të dyshuarin “numër një” pasi kishte indicie për kryerjen e një krimi.

I pandehuri pretendon se më 1 janar rreth orës 22:00 ai shkoi për të marrë Gjeorgjinë nga biznesi ku ajo punonte në rrugën Kassandou në Selanik dhe se ata zakonisht shkonin nga puna e saj së bashku, ktheheshin me autobus dhe kalonin kohën sëbashku. Por atë ditë, sipas asaj që ai i ka thënë, për shkak të vonesës së autobusit, ata vendosën të ktheheshin me taksi, e cila i la në kryqëzimin e rrugëve të Etnonit. Përballë Aristidou, pak metra larg banesës së 39-vjeçares.

“Unë dhe Gjeorgjia hymë në shtëpinë time dhe pas pak na zuri gjumi. Rreth orës 08:45 të datës 01.02.2023 u zgjova dhe Gjeorgjia ishte zhdukur, ndërsa ajo më kishte dërguar një mesazh rreth orës 08:00. Nuk e kuptova saktësisht se kur u largua Gjeorgjia. Duke qenë se kemi hyrë natën në shtëpi dhe na ka zënë gjumi rreth orës 00:30, nuk jam zgjuar kurrë për të parë nëse ishte Gjeorgjia pranë meje dhe as nuk dola sërish nga shtëpia për ndonjë arsye”, ka dëshmuar ai para oficerëve.

“Në mëngjes lexova mesazhin e Gjeorgjisë dhe iu përgjigja asaj pasi më dukej pak e çuditshme. Ajo më tha konkretisht se e di që nuk po punoj më në punën time për shkak të gënjeshtrës që u thashë për hir të saj. Nga fillimi i shtatorit kam filluar të punoj në kuzhinën e dyqanit (emri dhe rruga e kompanisë). Më 30 ose 31/12/2023 Gjeorgjia më kërkoi të mos shkoja në punë sepse është ditë pushimi dhe ajo donte që ne të qëndronim më shumë bashkë. Unë shkova në punën time, por nga që më kishte marrë malli për Gjeorgjinë dhe nuk doja ta lija vetëm, u thashë që babai im vdiq dhe unë duhet të iki. Për këtë arsye u nisa rreth orës 08:00 për të gjetur Gjeorgjinë. Nuk e mbaj mend atë ditë në çfarë ore punonte Gjeorgjia dhe kur e takova. Me datë 01.01.2024 kur shkova sërish në punë më thanë që nuk më duan më punëtor dhe u largova. Gjeorgjia e mori vesh disi për këtë, por nuk e di se si, pasi unë nuk i thashë gjë. Ajo gjithashtu në mesazhin e saj më ka thënë se ka marrë para nga sirtari dhe pasi kam kontrolluar sirtarin në komodinë e dhomës së gjumit kam konstatuar se ajo me të vërtetë kishte marrë shumën prej pesë mijë (5000) eurosh”, tha ai.

Madje autori ka pohuar se e familja e saj e dinte që ajo po prballej me vështirësi financiare.

“Për shkak se e dija që Gjeorgjia dhe familja e saj kishin probleme financiare, fatura të papaguara, shesh punoja gjatë ditëve të pushimit, madje bëja edhe dy turne që t’i ndihmoja në mënyrë që Gjeorgjia të vinte dhe të jetonte me mua”, ju tha oficerëve autori i krimit.

Ai shkoi deri në kërkim të saj në spitale.

39-vjeçari rrëfeu në polici të gjitha përpjekjet e tij për të gjetur Gjeorgjinë kur kuptoi se ajo ishte zhdukur.

“Pasi i dërgova mesazhet në orën 09:07 të datës 01.02.2024 dola nga shtëpia dhe shkova në dyqan (s.b. përmend markën) për të marrë cigare dhe kafe, ndërsa në 09:21 u ktheva në shtëpi. Në orën 09:50 zbrita për rreth 10 minuta dhe eca nëpër bllok, pasi kam sklerozë të shumëfishtë dhe ecja më bën mirë dhe në orën 10:00 u ktheva në shtëpi. Në orën 11:35 shkova në stacionin e autobusit të qytetit i cili ndodhet në kryqëzimin e rrugëve të Ethnon. Përballë Aristidou dhe unë morëm autobusin “3” dhe zbritëm në sheshin Aristotelous në ndalesën në rrugën Tsimiski përballë “Public”. Pastaj shkova dhe u ula në dyqanin e baguettes që ndodhet në rrugën Agios Dimitriou në Selanik ku unë dhe Gjeorgjia frekuentojmë dhe flasim me pronarin. Aty shkova pasi Gjeorgjia nuk përgjigjej në telefon dhe e dija që në orën 14:00 punonte në pastiçeri. Pasi Gjeorgjia nuk u shfaq në furrë rreth orës 13:50, unë u largova dhe shkova në pastiçeri ku ajo punon për ta parë. Gjeorgjia nuk u shfaq dhe unë e prita jashtë pastiçerisë deri në orën 15:30”.

Madje, ai për ta bërë edhe më të besueshëm skenarin e zhdukjes shkoi aq larg sa vizitoi një spital publik për ta pyetur nëse po trajtohej, qoftë edhe në klinikën private ku gjinekologu e monitoronte për shtatzëninë.

“Më pas shkova përsëri në dyqan ushqimor për të parë nëse ajo kaloi dhe pasi mora një përgjigje negative rreth orës 16:00. U ktheva në pastiçeri dhe zonën përreth ku qëndrova deri në orën 22:00 duke pritur që të paraqitej Gjeorgjia. Ndërsa në të njëjtën kohë kolegët më kishin thënë për Gjeorgjinë se sapo të mbaronin shkollën do të vinin ta kërkonin bashkë. U nisa për në rrugën Agios Dimitriou nga ku mora një taksi dhe shkova në spitalin “GENNIMATAS” ku pyeta nëse ishte kujdesur për Gjeorgjinë, pasi kisha filluar të shqetësohesha shumë. Më pas mora një taksi tjetër jashtë spitalit të mësipërm dhe shkova në spitalin “AHEPA” ku kërkova një taksi e cila më priste dhe hyra për të kërkuar Gjeorgjinë. Pasi mora përgjigje negative edhe atje, mora të njëjtën taksi dhe u ktheva në shtëpi rreth orës 23:30 të datës 01.02.2024 dhe u shtriva duke qëndruar gjithë natën në shtëpi”.

Të nesërmen, më 3 janar, 39-vjeçari dëshmoi se në orën 8 të mëngjesit kishte shkuar në klinikën private për të parë nëse Gjeorgjia do të paraqitej “për abortin e planifikuar”.

Pyetjet e policisë

Policët me përvojë të repartit të sigurisë e kuptuan që në momentin e parë se nuk bëhet fjalë për një rast “klasik” zhdukjeje dhe në fakt vunë re se 39-vjeçari po haste vështirësi.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të tyre, i pandehuri pohoi se ka vështirësi në ecje për shkak se ka sklerozë të shumëfishtë, të cilën e ka zbuluar rreth dy vjet e gjysmë më parë dhe për ta trajtuar atë merr mjekim dhe ndër të tjera qetësues.

Sa i përket plagës në gisht, ai pohoi se “e kam vrarë sot në mëngjes pasi para se të shkoja në (klinik) po bëja disa punë duke u përpjekur të izoloja një kabllo që kam brenda dollapit të dhomës time të gjumit që dua ta përdor sepse shtëpia ku jetoj nuk ka shumë priza”. Gjithashtu, ai ka deklaruar se nuk është përdorues droge.

Kur policia e pyeti nëse ishte akuzuar për ndonjë gjë në të kaluarën, 39-vjeçari u përgjigj se ishte akuzuar vetëm nga motra e tij, e cila sipas tij ka probleme psikologjike dhe e kishte vënë në shënjestër.

“Ajo ka ngritur rreth dhjetë padi kundër meje për dhunë në familje me pretendimin se po e sulmoj, por kurrë nuk e kam sulmuar, as e kam prekur dhe as nuk i kam shkaktuar dëmin më të vogël fizik. Gjithashtu, rreth vitit 2011, unë u akuzova për vjedhje dyqanesh, por u akuzova gabimisht dhe përfundimisht u lirova nga akuza”.

Në përfundim të deklaratës së tij fillestare, 39-vjeçari prodhoi mesazhet që dyshohet se i kishte dërguar gruaja fatkeqe ditën që ajo u zhduk.