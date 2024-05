“Einxhel nuk ka lidhje me VIP”, Stresi bën deklaratën e fortë

Stresi, në një intervistë të dhënë së fundmi, ka folur dhënë mendimin e tij për Big Brother VIP.

Einxhel është një ndër konkurrentet më të forta dhe të komentuara, sidomos për lidhjen me Dj Dagz.

Stresi thotë se ajo nuk mund të quhet VIP. “Egoiste shumë, naive shumë. Nuk është modeli për ta ndjekur. Ajo në “Big Brother” kishte deklaruar që e kanë sharë e më pas i kanë kërkuar falje.

Jo vajzë e dashur. Nuk të kam kërkuar falje e as nuk të kërkoj falje. Ajo nuk ka lidhje me fjalën VIP. Ka qenë gjithë jetën në disco darkave, puthu me njerin…”ka thënë ai. Pyetur në lidhje me Dagz, ai është shprehur se: “I shkreti ai. Unë e shoh si peshk atë.”