Egli shfaqet e afërt me një djalë në pushime, pamjet ‘trazojnë’ rrjetin!
Një foto e Egli Takos gjatë pushimeve në jug të Shqipërisë ka ngjallur zhurmë në rrjetet sociale.
Edhe pse vetë Egli nuk ka postuar asgjë lidhur me situatën, një ‘party’ buzë detit ku ajo u pa shumë afër një djali, ka ndezur menjëherë hamendësimet për një zhvillim të ri në jetën e saj sentimentale.
Në video të ndryshme të publikuara nga të tjerë, Egli shihet për një moment shumë të shkurtër në një gjuhë trupi të afërt me një prej djemve, teksa kalon pranë tij. Ndërsa për shumëkënd ky mund të jetë vetëm një detaj pa rëndësi, fansat e interpretojnë si shenjë e një lidhjeje të mundshme.
Kjo vjen vetëm pak ditë pasi ajo deklaroi hapur se është beqare, duke shtuar më shumë intrigë për ndjekësit dhe median rozë.