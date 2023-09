Efi konkurrente në "Dancing with the Stars"?!

Nëse ndonjëri prej jush po pyeste veten nëse do kishte ndonjë mundësi të vogël që Efi Dhedhes të ishte pjesë e "Dancing with the Stars", personazhi televiziv i është përgjigjur kësaj pyetjeje publikisht.

Në një bisedë virtuale që ka patur me ndjekësit e saj, Efi ka përzgjedhur t'ju përgjigjet disa pyetjeve të ardhura nga fansat e saj dhe njëra prej tyre ka qënë nëse do të ishte pjesë e "Dancig with the Stars".

"A do të shohim konurrente diku?", pyetje të cilën ndjekësi e ka shoqëruar me një fustan të kuq duke kërcyer, që qartazi i referohet "Dancing with the Stars".

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

"E kam mbyllur me konkurrimet", i është përgjigjur Efi, duke lënë kështu të nënkuptohet se ajo nuk do të jetë pjesë e edicionit të dytë të "Dancing".

Tashmë të gjithë jeni njohur me lajmin se projekti i suksesshëm i “Dancing With the Stars” që ka mbajtur një audiencë të lartë të gozhduar pas ekranit sezonin e shkuar, do të startojë së shpejti në Top Channel.

Teksa emrat e konkurrentëve janë ende surprizë, Ilir Shaqiri do të jetë kryetari i jurisë, i cili do t’i vlerësojë ata për kërcimin, dhe siç thotë Iliri, do të ndajë emocionet e kërcimit nga teknika.