Efi: Ja kush mendoj se do të jenë 4 finalistët. Nëse nuk shkoj vetë, do të doja Bledin dhe jo Kiarën (EMRAT)

Pavarësisht rifutjes së Efit dhe Kiarës në Big Brother Vip, duket se grupi "L.E.K." i përket së shkuarës.

Shkak është bërë kushti, ku vetëm një prej 4 anorëve që u rifutën mund të shkojnë në finale dhe Luizi dëshiron që në finale të jetë së bashku me partneren e tij.

Gjatë një bisede ditën e sotme me Nitën, Efi i ka treguar asaj se kush janë 4 banorët që ajo i mendon në finale.

Sipas Efit, në finale do të jetë ajo, Luizi, Kristi dhe Nita. Sipas Efit, nëse ajo nuk arrin dot të shkojë në finale, do të donte që të shihte në finale Bledin dhe jo Kiarën, pasi sipas saj, ai e meriton më shumë.

"Mua nga personazhet që janë këtu, do të doja të shihja në finale Luiz, veten, Kristin dhe ty. Nëse s'do të jem unë, do të doja të shihja Bledin.

Është gjë ajo që kam xhan Kiarën do të doja të shihja atë, por jo për lojtar do të doja Bledin. Nëse s'do isha unë në finale, do të doja të shihja Bledin. Ajo(Kiara) është diçka që shkon paketë me Luizin" -i tregoi Efi, Nitës.