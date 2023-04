“Efi gjeti derën të mbyllur nga çifti”, ish-banori i BBV2: Bëri presion psikologjik, do i nxjerrë…

I ftuar në “Breaking” me moderatoren Denisa Ruzi, shoku i Efit Albi Dhima dhe ish-banori Herion Mustafaraj, ka folur në lidhje me situatat e fundit në shtëpinë më të famshme, në Big Brother.

“Duket se banorët kanë ndryshuar rolet. Efi dhe këto që kanë hyrë tani

Efi gjeti derën e mbyllur nga çifti, dhe them se do qëndrojë e fortë e do t’I nxjerrë jashtë të tjerët.

Efi hyri duke bërë presion psikologjik, nuk është mirë në këtë lloj forme. Dea është me e fortë sepse ka qëndruar më shumë kohë.

Dea është e fortë me argumenta, nuk i vërsulet kujt. Efi hyri me forca të reja, ndërsa Bledi Mane duhet të krijojë aleanca të reja.

Efi duhet të mbajë balancën dhe me Qetsorin. Kiara dhe Luizi duket se janë mëshiruar më njeri-tjetrin”, tha ish-banori Herion Mustafaraj.