Efi eleminohet nga Big Brother, Luizi: Dean do ta shkel me këmbë

Banori i dytë i cili lë shtëpinë e Big Brother Vip është Efi.

Kjo e fundit u dërgua në nominim së bashku me Luizin dhe Kiarën, nga Dea Mishel.

Dea Mishel fitoi “Lojën e inteligjencës”, dhe kishte në dorë zarfin e kuq, të futur në shtëpi nga Vëllai i Madh.

Duke qenë se fitoi lojën, Dea kishte mundësinë të dërgonte tre banorë në televotim.

Pasi Dea nxorri në nominim Luizin, Kiarën dhe Efin, u krijua një situatë e ashpër në shtëpi. Luizi i tha Deas se do e shkeli me kembë.

Dea: Luizi ka gjysmë ore dhe më thotë do të të zhgarravis, do të të shkel me këmbë dhe ke për ta parë çfarë videosh do të dalin ty. Ju lutem merrni masa për këtë njeri.

(Bisedë në dhomën e rrëfimit me moderatoren Arbana Osmani)

Luizi: Po të ishte lojtare, do ta respektoja. Nëse e ka inatin me mua, të më dërgonte në nominim me dy lojtarë të fortë. Unë e pyeta nëse ajo mendoi me zemër apo me mendje. Çdo gjë që bëj, e bëj për lojë. Në momentin që unë dal nga kjo shtëpi, i harroj t gjitha dhe i lë këtu, përveç Kiarës. Është e vetmja që më ka bllokuar. Jam njeriu më i lumtur në botë ta them me gjithë shpirt. Unë fokusohem në lojë.

Nëse ajo më ka inat mua, të më nxjerri në nominim me dy të tjerë. Ishte një moment shumë i fortë. Nëse do qëndroja më gjatë, nuk e di se çfarë tjetër do i thoja Deas. Mu duk sikur e humba Kiarën, kjo ishte arsyeja pse unë reagova ashtu. Unë do e godas me çdo gjë që kam. Ai ishte një moment që njeriu edhe e humb ndonjëherë. Çdo gjë e kisha në kuadër të lojës. Çfarë të kem mundësi unë asaj do ja bëj, në kuadër të lojës.

Luizi shkoi në dhomën e ndenjes dhe i kërkoi Deas ndjesë për kërcënimin.