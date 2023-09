Efekti Taylor Swift, ndryshon data e premierës së filmit 'The Exorcist: Believer', fansat dynden për biletat e dokumentarit të këngëtares

Ndikimi i këngëtares te audienca e etur për të konsumuar çdo produkt që ajo nxjerr ka shtyrë producentët e "Exorcist: Besimtar" të ndryshojnë strategjinë e tyre të publikimit në mënyrë që të minimizojnë ndikimin në shitjet e parashikuara të biletave të filmit horror.



SHBA- Taylor Swift ka arritur të bëjë që Universal Pictures të shtyjë publikimin e filmit të saj, The Exorcist: Believer, deri në 6 tetor. Këngëtarja njoftoi se filmi për koncertin e saj aktual, i titulluar "Taylor Swift: The Eras Tour", do të ketë premierë të premten, më 13 tetor.

Ndikimi i këngëtares te audienca e etur për të konsumuar çdo produkt që ajo nxjerr ka shtyrë producentët e "Exorcist: Besimtar" të ndryshojnë strategjinë e tyre të publikimit në mënyrë që të minimizojnë ndikimin në shitjet e parashikuara të biletave të filmit horror.

Shefi i Blumhouse, Jason Blum, ishte emisar i studios që njoftoi lëvizjen në mediat sociale, duke iu referuar Swift-it, ka shkruar: Shiko çfarë më detyrove të bëja (duke iu referuar këngës së saj "Look What You Made Me Do". "The Exorcist: Believer" lëviz deri më 6/10/23" dhe ndoqi hashtagun #TaylorWins.

Sipas një raporti nga "Deadline", parashitjet për "Taylor Swift: The Eras Tour" kanë kaluar 10 milionë dollarët vetëm disa orë pasi AMC nisi shitjen. Në fakt, filmi theu rekordin e biletave në para-shitje brenda një dite me 26 milionë dollarë, duke tejkaluar filmat si "Avengers: Endagame" dhe "Spider - Man: No Way Home". Fansat që u dyndën në faqen e internetit të AMC për të blerë bileta e detyruan faqen të krijonte një radhë për të hyrë në parashitje.

Filmi i koncertit të Swift u xhirua gjatë tre koncerteve të para të këngëtares në gjashtë data radhazi në stadiumin SoFi në Inglewood, Kaliforni. Njoftimi i turneut të filmit i befasoi fansat e saj, pasi ajo sapo përfundoi pjesën e parë të turneut në SHBA dhe do të vazhdojë të luajë në datat ndërkombëtare deri në vitin 2024, duke përfunduar me një turne të dytë në SHBA në tetor dhe nëntor dhe disa koncerte të tjera në Rogers Center në Toronto, Kanada.