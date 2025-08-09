LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E vërteta e prezantimit të 'Kënga Magjike' nga Luizi dhe Kiara

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 15:08
Showbiz

E vërteta e prezantimit të 'Kënga Magjike' nga Luizi

Një video e postuar në rrjetet sociale, ku Kiara Tito dhe Luiz Ejlli shfaqen në shoqërinë e Ardit Gjebreas dhe familjes së tij, ndezi menjëherë spekulime mbi prezantimin e ardhshëm të festivalit “Kënga Magjike”.

Në video, Luizi bën një koment me ironi: “E zëvendëson goca e tij Arditin. Ju mendoni se me mua? Harrrojeni! Me Kiara Titon.”

Ky shaka u interpretuar si një paralajmërim për një bashkëprezantim të mundshëm të Kiara Titos dhe Luizit, përkrah Ardit Gjebreas dhe vajzës së tij, Anna, e cila tashmë është konfirmuar për skenën e festivalit.

Por Luizi e ka sqaruar se ishte thjesht një batutë dhe nuk ka plane për të qenë ai apo Kiara pjesë e prezantimit të “Kënga Magjike”.

Megjithatë, spekulimet dhe dëshirat e publikut për një bashkëpunim televiziv mes tyre nuk kanë munguar.

Për momentin, gjithçka mbetet një shaka që ndezi imagjinatën e fansave për disa orë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion