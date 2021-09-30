E vërteta e lidhjes së Angelina Jolie dhe The Weeknd
Angelina Jolie dhe The Weeknd trazuan rrjetin pasi janë fotografuar disa herë së bashku, duke shkaktuar thashetheme se kanë nisur një romancë. Kohët e fundit, ata u fotografuan duke shijuar një darkë në një restorant në Santa Monica, Kaliforni.
Megjithëse, dyshja ende nuk i kanë adresuar publikisht spekulimet rreth lidhjes së tyre, burimet pranë tyre kanë konfirmuar se nuk po ndodh asgjë romantike. Takimet kanë ardhur si rezultat i disa projekteve të përbashkëta mes tyre.
“Ata kanë folur kohët e fundit për partneritet në disa projekte humanitare së bashku. Atij i pëlqen të flasë për filma dhe forma arti.“, tha burimi për E! News. Ndërsa Jolie ende vijon mosmarrëveshjet me ish burrin, Brad Pitt, artisti kanadez nuk ka bërë asnjë lidhje publike pas ndarjes me Selena Gomez në 2017. /abcnews