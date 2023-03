E trishtë! Vdes prezantuesi dhe komediani shumë i njohur (Emri+Foto)

Paul O’Grady, prezantuesi dhe komediani i dashur televiziv, i cili doli në skenë me personazhin e tij drag Lily Savage, ka vdekur në moshën 67-vjeçare.

Partneri i tij Andre Portasio konfirmoi në një deklaratë se O’Grady vdiq “papritur por në mënyrë paqësore” të martën në mbrëmje.

“Ne kërkojmë, në këtë kohë të vështirë, të respektoni privatësinë tonë ndërsa pajtohemi me këtë humbje”, tha Portasio në një deklaratë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Ai do t’i mungojë shumë të dashurve të tij, miqve, familjes, dhe të gjithë atyre që shijuan humorin, zgjuarsinë dhe dhembshurinë e tij.

“Unë e di se ai do të donte që unë t’ju falënderoja për gjithë dashurinë që i keni treguar atij gjatë viteve.

Ditë më parë, O’Grady kishte mbaruar një rol duke luajtur Miss Hannigan në muzikalin Annie dhe ishte vendosur të rifillonte rolin në shfaqjet në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë më vonë këtë vit.

Mesazhet për vdekjen e tij vërshuan nga të katër anët. “Lajm kaq i trishtuar,” shkroi prezantuesja televizive Lorraine Kelly në Twitter. “Paul O’Grady – shakaxhi, i patrembur, i guximshëm, i sjellshëm dhe i mençur … Unë gjithmonë mendoj se qentë janë gjyqtari më i mirë i karakterit dhe ata e Adhuruan atë.”

Aktivisti i të drejtave të LGBTQ+ Peter Tatchell e kujtoi O’Grady si “një nga njerëzit më të bukur që mund të takohen ndonjëherë. Ai do t’i mungojë shumë të gjithëve, ashtu si edhe atyre që e shijuan zgjuarsinë e tij dhe e admiruan dhembshurinë e tij.”

I lindur në Birkenhead në vitin 1955, O’Grady u zhvendos në Londër në të 20-at e tij dhe punoi si punonjës social për këshillin e Camden.

O’Grady erdhi në vëmendjen kryesore në vitin 1991 kur ai u nominua për çmimin Perrier, çmimi më prestigjioz i komedisë në Mbretërinë e Bashkuar dhe filloi të shfaqej në radio dhe televizion.

Gjatë karrierës së tij, ai drejtoi emisionin “The Paul O’Grady Show”, “Blankety Blank”, “The Paul O’Grady Show”, “Blankety Blank”, “Shown Night Line Up” të Paul O’Grady dhe rifillimin e Blind Date.

Shumë i dashuruar pas kafshëve ai mbante qen, derra, lakuriq nate në fermën e tij në Kent. O’Grady prezantoi gjithashtu shfaqjen e vlerësuar me çmime “For The Love Of Dogs”.

Gjatë gjithë karrierës së tij, ai u shpreh shumë i hapur për neglizhencën e punonjësve të kujdesit, masat shtrënguese dhe partinë konservatore. Ai u bë tituj kur tha se donte të shihte “kokat të varura në Tower Bridge” të David Cameron dhe George Osborne mbi shkurtimet shtrënguese dhe zbuloi se ai e la talkshow-in e tij sepse të famshmit ishin shumë të shurdhër.

Në gusht të vitit të kaluar, O’Grady prezantoi shfaqjen e tij të fundit në BBC Radio 2, pasi kishte drejtuar programin e pasdites të së dielës për gati 14 vjet. Në shfaqjen e tij të fundit, ai tha se ishte “një nga punët më të gjata që kam mbajtur ndonjëherë. Erdha vetëm për të bërë disa orë për Elaine Paige dhe shikoni se çfarë ndodhi.”

O’Grady shkroi një kujtim me katër vëllime dhe në vitin 2008 iu dha një MBE për shërbimet e tij në argëtim. Kur u përshkrua si një thesar kombëtar në një intervistë me Observer në 2017, ai u përgjigj: “Oh, çfarë fraze e tmerrshme. Kjo nuk ishte planifikuar.”

O’Grady ka lënë pas bashkëshortin e tij Andre, vajzën e tij Sharon dhe dy nipër e mbesa.