E trishtë në Kosovë! Ndërron jetë në moshën 33-vjeçari këngëtari

Ka ndërruar jetë në moshën 33 vjeçare këngëtari Ylber Aliu. Lajmin e trishtë e bënë me dije Adem Ramadani e Gold Ag, ndërsa nuk dihet shkaku i kësaj ngjarje.

“Të Allahut jemi dhe tek Ai të gjithë do të kthehemi ‼️???????????? Si fëmi shumë jemi dashtë.

E sa herë kemi qenë bashkë, në shumë simpoziume, koncerte, emisione dhe pothuajse shumë të rralla janë projektet e mia ku ti nuk ke marr pjesë. Ti ke qenë një talent i rrallë, artist i madh dhe besimtar i vërtetë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

E duke qajt dert për sëmundjen tënde e kujtoj fjalën ku shpesh ma thoje: “ Allahu më ka dhënë shumë sabër”. Do t’më mungosh shumë Ylber????????????❤️❤️❤️- Lus Allahun e Madh që bashkë të jemi në Xhenetet e Tij të larta, atje ku më nuk ka sëmundje, nuk ka lot, as dhimbje e as vdekje. Ngushllimet më të përzemërta Familjes Aliu, ngushllime gjithë shqiptarëve.”, shkruan Adem Ramadani.