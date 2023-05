E trishtë/ Ndahet nga jeta profesori i njohur, fituesi i çmimit Nobel (Foto+ Emri)

Ka ndërruar jetë në moshën 85 vjeçare fituesi i Nobelit në ekonomi, profesori i makroekonomisë Robert Lucas.

Ai ishte një nga ekonomistët më me ndikim të gjysmëshekullit të fundit, pasi puna e tij pati një ndikim të rëndësishëm në botën reale – duke mbështetur një zhvendosje nga politikat ekspansioniste të viteve 1960.

Lucas ishte një teoricien, jo një këshilltar politik. Ai zhvilloi modele që u bënë mjete standarde të makroekonomisë moderne, të përdorura nga ata që ndanin pikëpamjet e tij, si dhe ata që i kundërshtonin ato.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

I lindur në vitin 1937 në Yakima, Uashington, Lucas u rrit në Seattle, ku nëna e tij punonte si artiste mode dhe babai i tij si saldator në një kompani tregtare ftohjeje. Prindërit e tij ishin mbështetës të New Deal në një lagje republikane të etur për të rrënjosur idenë – siç shkroi ai më vonë – “që dikush mund të vendosë vetë se çfarë lloj personi do të jetë”.

Lucas i mbajti këto politika të New Deal fillimisht, kur një ofertë burse e çoi atë në Universitetin e Çikagos – ku ai do të kalonte pjesën më të madhe të karrierës së tij. Ai u diplomua në histori dhe, pas një interlude në Berkeley, Kaliforni, filloi të studionte ekonominë në një departament ku ai dhe shumë të tjerë që do të ndërtonin reputacion ndërkombëtar, u tërhoqën nga avokati i tregut të lirë Milton Friedman. Pozicioni i tij i parë i fakultetit ishte në Shkollën e Teknologjisë Carnegie, por ai u kthye në Çikago në 1974.

Puna e tij, e cila u bë e njohur në mesin e viteve 1970, sfidoi konkluzionet e John Maynard Keynes në makroekonomi rreth efektivitetit të ndërhyrjes së qeverisë në çështjet ekonomike.

Lucas sfidoi supozimet pas kurbës Phillips, të cilat mendohej se tregonin se një qeveri mund të zvogëlojë shkallën e papunësisë duke rritur inflacionin.