E trishtë, ndahet nga jeta aktorja e “Mary Poppins”, Glynis Jonns

Glynis Johns, e njohur më së miri për rolin e saj si nëna e Ëinifred Banks në filmin Mary Poppins, ka vdekur në moshën 100-vjeçare.

Aktorja britanike, karriera e së cilës zgjati më shumë se 60 vjet, vdiq të enjten në Los Angeles, konfirmoi menaxheri i saj. Ajo u shfaq në dhjetëra filma dhe ishte gjithashtu një interpretuese e arrirë teatri.

Menaxheri i saj Mitch Clem tha në një deklaratë se vdekja e saj ishte një “ditë e zymtë për Hollyëood”.

Johns luajti përballë Dame Julie Andreës në muzikalin klasik të Disney-t të vitit 1964, Mary Poppins, i cili fitoi pesë Oscar.

Menaxheri i saj prej 25 vitesh, Z. Clem tha se “drita e saj shkëlqeu shumë për 100 vjet”.

“Glynis ndikoi në jetën e saj me inteligjencë, zgjuarsi dhe dashuri për performancën, duke ndikuar në miliona jetë”, tha ai duke bërë homazhe.

“Sot është një ditë e zymtë për Hollyëood-in. Jo vetëm që vajtojmë vdekjen e Glynisit tonë të dashur, por vajtojmë edhe fundin e epokës së artë të Hollivudit.”

Ajo gjithashtu fitoi një çmim Tony në 1973 për interpretimin e Desiree Armfeldt në muzikalin e Stephen Sondheim në Broadëay A Little Night Music, në të cilin ajo këndoi Send In The Cloëns. Sondheim e shkroi këngën posaçërisht për Johns për ta kënduar, megjithatë ajo e humbi pjesën ndaj Elizabeth Taylor në versionin filmik të vitit 1977.

“Unë gjithmonë kam thënë se Send In The Cloëns ishte dhurata më e mirë që më është bërë ndonjëherë”, tha ajo për agjencinë e lajmeve AP.

Në një intervistë me ABC Neës në tetor në ditëlindjen e saj të 100-të, Johns shtoi: “Unë mora duartrokitje për këtë. Më pëlqeu ta bëja atë. E ndjeva”.