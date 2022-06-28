E trishtë! Humb jetën në moshën 32-vjeçare aktori i humorit
Komediani kanadez Nick Nemeroff ka humbur jetën në moshën 32-vjeçare.
Familja e tij konfirmoi vdekjen e tij të papritur të hënën në mbrëmje.
Ende nuk dihet shkaku i vdekjes së aktorit të humorit.
Nemeroff u nominua për një çmim ‘Juno’ për kategorinë “Comedy Album of the Year” për albumin e tij “The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life”.
Gjatë gjithë karrierës së tij, Nemeroff ishte shfaqur në emisionin “Conan” të Conan O’Brien dhe ishte shfaqur në festivalin e komedisë “Just for Laughs”, si dhe në Festivalin e Komedisë “Winnipeg”.
Ai luajti gjithashtu në dy episode të shfaqjes komedi “Roast Battle Canada”.
Në një postim në faqen e Instagram-it të Nemeroff shkruhej: “Me pikëllim të thellë njoftojmë vdekjen e papritur të vëllait tonë të dashur Nick Nemeroff”.
Më tej, në njoftim thuhet: “Përkushtimi i Nick për komedinë ishte i jashtëzakonshëm dhe dha rezultate të mahnitshme. Ai tërhoqi vëmendje në Kanada dhe SHBA, duke u bërë njëkohësisht një yll i komedisë. Nëse Nick do të ishte tani në një shfaqje humori, e sigurt që do të kishte bërë fansa të rinj…RIP Nick. Ne të duam.”