Këngëtari dhe kompozitori i njohur, Denny Laine ka ndërruar jetë në moshën 79-vjeçare.

Lajmin e trishtë eka bërë të ditur bashkëshortja e tij, Elizabeth Hines përmes një postimi në rrjetet sociale duke treguar se muzikanti vdiq të martën pas një beteje të gjatë me sëmundjen intersticiale të mushkërive.

“Burri im i dashur ndërroi jetë në mënyrë paqësore herët në mëngjes. Ai luftoi çdo ditë. Ai ishte aq i fortë dhe trim, nuk u ankua kurrë.”- shkruhej në postim.

Laine, i cili lindi Brian Frederick Hines dhe Mçartney publikuan albumin debutues të Ëings Ëild Life në 1971 dhe albumin e tyre të dytë Red Rose Speedëay në 1973, i cili përfshinte hitin numër një “My Love”. Kjo pasoi me më shumë suksese me albumin Band on the Run, për të cilin ata fituan të parën nga dy çmimet Grammy për këngën titullar në 1975.