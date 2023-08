E trishtë, humb betejën me kancerin, ndërron jetë aktori i famshëm

Aktori i famshëm amerikan, Mark Gilpin, ka ndërruar jetë në moshën 56-vjeçare pas një beteje të guximshme me kancerin.



Gilpin, i cili filloi karrierën e tij në një moshë shumë të re, u konsiderua një fëmijë mrekulli nga industria e filmit dhe u bë i famshëm në botë që në rolin e tij të parë në ‘Jaws 2’.

Në film, aktori i talentuar luajti djalin e vogël të shefit ikonë të policisë së Roy Scheider, Martin Brody në vazhdimin e vitit 1978.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Karriera e Mark Gilpin

Udhëtimi i aktrimit të Giblin filloi në ‘Jaws 2’, me regji të Jeannot Szwarc. Ai luajti Sean Brody, si vëllai i vogël i Chris Rebello. Performanca e yllit mahniti audiencën dhe kritikët, duke i dhënë atij famën që meritonte.

Pas suksesit të “Jaws 2”, karriera e Gilpin lulëzoi ndërsa ai demonstroi shkathtësinë e tij në televizion. Ai luajti i ftuar në “CHiPs” të NBC dhe u bashkua me motrën e tij më të vogël, April, në “Fantasy Island” të ABC.

Në vitin 1981, ai luajti në ekranin e madh në filmat “Legend of the Lone Ranger” dhe “Earthbound”, duke i lënë përshtypje të pranishmëve me aftësinë e tij të aktrimit. Aftësitë e jashtëzakonshme të aktrimit të Giblin u shfaqën më tej në telefilmin e vitit 1985 ABC “Surviving”, ku ai luajti së bashku me një ansambël veteranësh me përvojë. Talenti i tij spikati dhe ai mori famë për rolin e tij në këtë dramë magjepsëse.

Pas karrierës së tij mbresëlënëse të aktrimit, Mark Gilpin filloi një rrugë të re si një inxhinier softuerësh autodidakt.

Kurioziteti dhe vendosmëria e tij e lindur e bëri atë të shkëlqejë edhe në industrinë e teknologjisë.