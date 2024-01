E trishtë/ Bota e artit në zi, ndërron jetë aktorja e njohur

Aktorja e njohur Joyce Randolph ka ndërruar në moshën 99-vjeçare në shëpinë e saj në Upper West Side të Manhattan. Lajmin e trishtë e ka konfirmuar djali i saj, Randolph Charles për Associated Press teksa tregoi se e ëma vdiq në mënyrë natyrale.

Ajo lindi në Detroit më 21 tetor 1924, një nga dy fëmijët e Carl dhe Mary Sirola. Babai i saj, një emigrant finlandez.

Ajo u diplomua në shkollën e mesme Cooley në Detroit dhe u transferua në Neë York në vitin 1943, ndërsa filloi të aktrojë në moshën 19-vjeçare, duke iu bashkuar një produksioni të një kompanie rrugore të “Stage Door”.

Pas turneut me “Abie’s Irish Rose” dhe “Good Night, Ladies”, ajo bëri debutimin e saj në Broadway në 1945 në “A Goose for the Gander”, me Gloria Sëanson. Në fund të viteve 1940, ajo ishte gjithnjë e më shumë në television.

Zonja Randolph u shfaq në kulmin e programit “Honeymooners”, nga viti 1951 deri në vitin 1957. Fillimisht ishte një skenë në “Cavalcade of Stars”.

Nga viti 1952 deri në 1954, ishte në “The Jackie Gleason Show” të CBS.

Ajo ishte personazhi i fundit kryesor i mbijetuar i komedisë së dashur nga epoka e artë e televizionit të viteve 1950.