E sëmurë me grip por jo me Atdheun pranë, Sara gjen ngrohtësi diku tjetër (Foto)

Sara Malaj ka publikuar në Instagram një story me një djalë, që nuk është Atdheu. Ish- konkurrentja e “Përputhen” ka treguar se është me grip, dhe miku i saj ka ardhur ta shërojë. “Soni ka ardh me mision tmë heqi gripin”, shkruan Sara, duke qeshur.

Është vënë re disa herë që mes çiftit ka shumë mirëkuptim.

Atdheu që kalon ditëlindjen me femra të tjera dhe Sara nga ana tjetër që gjen qetësi dhe mbështetje tek shokët dhe jo i dashuri.